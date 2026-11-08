Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milli atlet Elif Çelik, Dakar 2026'da 2000 metre engellide bronz madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli atlet Elif Çelik, Senegal'in başkenti Dakar'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 2000 metre engelli finalinde bronz madalya kazandı. Çelik, 6:36.99'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Milli atlet Elif Çelik, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ( Dakar 2026) bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu Elif Çelik, atletizm kadınlar 2000 metre engelli finalinde yarıştı.

Ay-yıldızlı sporcu, 6: 36.99'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı

Osimhen yetmezmiş gibi! Galatasaray'a bir kötü haber daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk

Süper Lig ekibinden 18 yıl sonra bir ilk
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zengin olmalı, iyi öpüşmeli27

"Bayan Kahkaha" aradığı erkeğin özelliklerini tek tek saydı
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama

"Ben şerefsiz biriyim derse davadan vazgeçerim"
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı

Maç sonunda istifa: Görevini bıraktı
Takımı 2-0 öne geçen Emre Belözoğlu'nun gole tepkisi dikkat çekti

Maça damga vuran görüntü!
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

Pasta kursunda korku dolu anlar! Bir anda parladı, 5 kişi yaralandı