Haberler

Milli Atıcılardan Mısır'da Tarihi Başarı: Gümüş ve Bronz Madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Şevval İlayda Tarhan, bireyselde gümüş madalya alarak tarih yazdı.

Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 1'er gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda 25 metre standart tabanca kadınlar müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar sonucunda Şevval İlayda Tarhan, bireyselde 569 puanla gümüş madalya elde etti. Milli sporcu atıcılık tarihinde bu kategoride madalya kazanan ilk isim oldu.

Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın bu disiplinde topladığı 1659 puanla Türkiye, takım halinde de bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme! Bakan Kurum açıkladı

Bakan Kurum açıkladı! Vatandaşın kanayan yarası Meclis gündeminde
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Rafa Silva krizinin perde arkası! Başkan zehir zemberek ifadelerle anlattı

Rafa Silva krizinin perde arkasını zehir zemberek ifadelerle anlattı
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.