Milli Atıcılardan Mısır'da Başarı: 1 Gümüş, 2 Bronz Madalya

Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nı 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki müsabakalarını tamamlayan milli sporcular, Ankara'ya döndü.

Şampiyonada Şevval İlayda Tarhan, 25 metre standart tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı. Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın bu disiplinde topladığı puanlarla Türkiye, ayrıca takım halinde de bronz madalya aldı.

Damla Köse ile Mert Nalbant ise karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmasında üçüncü olarak bronz madalya elde etti