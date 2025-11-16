Haberler

Milli Atıcılardan Mısır'da Başarı: 1 Gümüş, 2 Bronz Madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Atıcılık Federasyonu, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcıların 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığını açıkladı. Şevval İlayda Tarhan 25 metre standart tabanca kategorisinde gümüş madalya alırken, takım halinde bronz madalya da kazanıldı.

Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nı 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki müsabakalarını tamamlayan milli sporcular, Ankara'ya döndü.

Şampiyonada Şevval İlayda Tarhan, 25 metre standart tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı. Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın bu disiplinde topladığı puanlarla Türkiye, ayrıca takım halinde de bronz madalya aldı.

Damla Köse ile Mert Nalbant ise karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmasında üçüncü olarak bronz madalya elde etti

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Michelin Rehberi, Dördüncü Destinasyon Olarak Kapadokya'yı Seçkisine Ekledi

Michelin, Dördüncü Destinasyon Olarak Kapadokya'yı Seçkisine Ekledi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.