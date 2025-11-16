Milli Atıcılardan Mısır'da Başarı: 1 Gümüş, 2 Bronz Madalya
Türkiye Atıcılık Federasyonu, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcıların 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığını açıkladı. Şevval İlayda Tarhan 25 metre standart tabanca kategorisinde gümüş madalya alırken, takım halinde bronz madalya da kazanıldı.
Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nı 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki müsabakalarını tamamlayan milli sporcular, Ankara'ya döndü.
Şampiyonada Şevval İlayda Tarhan, 25 metre standart tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı. Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın bu disiplinde topladığı puanlarla Türkiye, ayrıca takım halinde de bronz madalya aldı.
Damla Köse ile Mert Nalbant ise karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmasında üçüncü olarak bronz madalya elde etti
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor