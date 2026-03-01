Haberler

Milli atıcılar, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Güncelleme:
Erivan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcılar, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde takım halinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerine katılan Türk sporculardan İsmail Keleş 9'uncu, Yusuf Dikeç 11'inci, Mustafa İnan 15'inci ve Buğra Selimzade 24'üncü sırayı aldı.

İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında 1729 puanla 2'nci oldu ve gümüş madalya aldı.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca elemelerinde Şimal Yılmaz 38'inci, Şevval İlayda Tarhan 40'ıncı, Esra Bozabalı 57'nciliği elde etti.

10 metre havalı tüfek karışık takım elemelerinde ise Damla Köse ile Mert Nalbant 7'nci, Elif Berfin Altun ile Galip Berat Afal 37'nci oldu.

