Milli atıcılar, Havalı Silahlar 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Güncelleme:
Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılar, Ahmet Oğuz Sayar'ın Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanması ve Şahin Yılmaz'ın bronz madalya almasıyla önemli bir başarıya imza attı.

Milli atıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentindeki organizasyonda Ahmet Oğuz Sayar, 16 yaş altı havalı tabanca tek erkekler kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Milli sporcu Şahin Yılmaz ise 16 yaş altı havalı tüfek erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
