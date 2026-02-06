Milli atıcılar, Havalı Silahlar 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Milli atıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentindeki organizasyonda Ahmet Oğuz Sayar, 16 yaş altı havalı tabanca tek erkekler kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Milli sporcu Şahin Yılmaz ise 16 yaş altı havalı tüfek erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu.