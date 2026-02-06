Milli atıcılar, Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2 madalya daha kazandı

Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 16 yaş altı solo erkekler havalı tüfek kategorisinde yarışan milli atıcılar, birer altın ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen organizasyonda 16 yaş altı solo erkekler havalı tüfek müsabakaları yapıldı.

Abdullah Eren Yıldız şampiyonluğa ulaşırken, Şahin Yılmaz 3'üncülüğü elde etti.