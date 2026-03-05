Haberler

Bakan Bak'tan milli atıcılara tebrik mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda toplam 7 madalya kazanan milli atıcıları kutladı. Bakan, Damla Köse'nin altın madalyası ve İsmail Keleş'in şampiyonluğuna vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan milli atıcıları kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2'si altın, 3'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran Damla Köse ile erkekler 10 metre havalı tabancada üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan trio takımımızı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi