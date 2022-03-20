Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Norveç'in Hamar kentinde devam eden organizasyonda Şimal Yılmaz, yarı finalde serisinde ilk sırada yer alarak finale çıktı.
10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Macar Miriam Jako altın madalya kazanırken, milli atıcı Şimal Yılmaz gümüş madalya aldı. Moldova'dan Anna Dulce ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor