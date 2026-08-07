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Şimal Yılmaz'dan tarihi bronz madalya

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Şimal Yılmaz, 23 Yaş Altı Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda kadınlar 25 metre spor tabancada bronz madalya kazandı. Bu, Türkiye'ye bu disiplinde Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki ilk madalyası oldu. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 12'ye yükseldi.

23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'na katılan Şimal Yılmaz, kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcular, 5'inci günü tek madalyayla tamamladı.

Kadınlar 25 metre spor tabanca finalinde 26 puanla 3'üncü olan Şimal, Türkiye'ye bu disiplinde Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını getirdi.

Şimal, karışık takım 10 metre havalı tabancadaki altın ve kadınlar 10 metre havalı tabanca takım sıralamasındaki bronzdan sonra organizasyondaki 3'üncü madalyasını elde etti.

Bu sonuçlarla Türkiye, 11 Ağustos'ta sona erecek şampiyonadaki madalya sayısını 12'ye (3 altın, 3 gümüş, 6 bronz) çıkardı.

Kaynak: AA
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