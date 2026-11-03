Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 50 metre tabancada dünya şampiyonu oldu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği bu önemli başarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."???????

Kaynak: AA