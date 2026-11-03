Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 50 metre tabancada dünya şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doha'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre tabancada altın madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik etti. Bak, mesajında Tarhan'ı yürekten kutlayıp başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği bu önemli başarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."???????

Kaynak: AA
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor
Ankara'da yürürken motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti! O anlar kamerada

Motosiklet metrelerce sürükledi! Hamile kadın bebeğini kaybetti
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında

Fon soruşturmasında 6 üst düzey isim hakkında gözaltı kararı
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz