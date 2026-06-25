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Genç atıcı Fahrettin Can Er, dünya ikincisi oldu

Genç atıcı Fahrettin Can Er, dünya ikincisi oldu
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Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Fahrettin Can Er, 50 metre serbest tabancada 552 puanla gümüş madalya kazanarak Türkiye rekoru kırdı.

Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Fahrettin Can Er, gümüş madalya aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde mücadele eden Fahrettin Can Er, 552 puanla hem gümüş madalyanın hem de Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milliler, Suhl kentindeki şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Vekil Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca, trap genç erkekler kategorisinde takım halinde üçüncü olmuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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