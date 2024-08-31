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Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti. Böylelikle Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde atış yaptı. Atışlarından milli atıcılardan Aysel Özgan, ülkemize 1 madalya daha kazandırdı.

GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu. Atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı.

MADALYA SAYIMIZ 7'YE YÜKSELDİ

Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1'i altın, 4'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 7'ye çıkardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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