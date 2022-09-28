Milletvekili Ağar, yeni stadyumu gezdi Spor Haberleri AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da yapımı devam eden şehir stadyumunu gezdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da yapımı devam eden şehir stadyumunu gezdi. Elazığ'da yapımında son aşamaya gelinen yeni şehir stadyumu Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar tarafından ziyaret edildi. Yeni stadyumu gezme fırsatı bulan Milletvekili Ağar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile Semih Işıkver ve Mustafa Tetik'ten bilgiler aldı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Zülfü Tolga Ağar Milletvekili Elazığ Spor Haberler

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