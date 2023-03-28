Millet İttifakı'nın Gençlik ve Spor Bakanı adayı mı? Aziz Yıldırım cephesinden iddialara cevap geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Gençlik ve Spor Bakanı olacağı öne sürülmüştü. Yıldırım cephesi iddiaları yalanlarken, "Aziz Bey'in siyaset ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili kulislerde bomba bir iddia dolaşıyordu. Yıldırım cephesinden iddialara cevap geldi.

"AZİZ BEY'İN BAKANLIK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın yakın çevresi iddialar için, "Aziz Bey'in siyaset ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok" açıklamasında bulundu.

"BAKANLIK İÇİN ORTAYA İSİM ATMAK HOŞ DEĞİL"

İYİ Parti Spor Sorumlusu eski milletvekili Vedat Bayram, Aziz Yıldırım'ın adını gündeme getirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin de destek verdiğini öne sürmüştü. Bu iddia CHP'ye yakın kaynaklarca "Şu an seçim kazanma telaşındayken bakanlık için isim ortaya atmak hoş değil" biçiminde yalanlandı.