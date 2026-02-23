Milano-Cortina 2026'dan akılda kalanlar

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, birçok tarihi başarı ve rekora sahne oldu.

Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilen oyunlarda 2 bin 900'e yakın sporcu, 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi verdi.

Kısa kulvar sürat pateninde dünya rekoru kıran Hollandalı Xandra Velzeboer, alp disiplininde yarışan Meksikalı anne-oğul ve aynı kategoride altın madalya kazanan serbest stil kayakçı Çinli karı koca, organizasyonun unutulmazları arasına girdi.

Velzeboer'dan dünya rekoru

Hollandalı Xandra Velzeboer, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Velzeboer, yarı finalde 41.399 saniyelik zamanıyla bu kategorideki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Oyunlarda ayrıca İtalyan Francesca Lollobrigida, Norveçli Sander Eitrem, Hollandalı Jutta Leerdam, Femke Kok, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Teun Boer, Jens van 't Wout, ABD'li Jordan Stolz ve Çinli Ning Zhongyan, olimpiyat rekoru kırmayı başardı.

Kış oyunlardaki ilk anne-oğul sporcular

Alp disiplininde yarışan Meksikalı anne-oğul sporcular, kış oyunları tarihine geçti.

Sarah Schleper ve Lasse Gaxiola, kış olimpiyatlarında mücadele eden ilk anne-oğul oldu.

Kariyerinde 7. kez oyunlara katılan 47 yaşındaki Schleper, kadınlar süper büyük slalomda 26'ncı, ilk olimpiyat deneyimini yaşayan 18 yaşındaki Gaxiola ise erkekler büyük slalomda 53'üncü sırayı aldı.

Serbest stil kayakta altın madalya kazanan karı koca

Milano-Cortina 2026'da mücadele eden Çinli karı koca Wang Xindi ile Xu Mengtao, serbest stil kayak aerials kategorisinde olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar yarışlarında 112,90 puanla Xu Mengtao, erkekler müsabakalarında ise 132,60 puanla Wang Xindi, altın madalya elde etti.

Aynı kategoride olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Çinli çift, karışık takım aerials kategorisinde de bronz madalya aldı.

Güney Kore'den aynı kategoride 7. olimpiyat şampiyonluğu

Güney Kore, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak kategorisinde tarihi başarıya imza attı.

Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee ve Noh Do-hee'nin yarıştığı Güney Kore, bu kategorideki 7. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Ayrıca kariyerinde 7 olimpiyat madalyası kazanan Choi Min-jeong, Güney Kore'nin olimpiyatlardaki en başarılı sporcusu oldu.

İsveç, Norveç ve Almanya'dan üçleme

İsveç, Norveç ve Almanya, mücadele ettikleri birer kategoride tüm madalyaların sahibi oldu.

Kayaklı koşu kadınlar sprint klasik kategorisinde İsveçli sporcular, ilk 3'te yer aldı. Bu kategoride madalyalar, Linn Svahn, Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist'e gitti.

Norveçli sporcular Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget ve Emil Iversen, kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik kategorisinde madalyaları topladı.

Almanya ise erkekler ikili bobsled kategorisinde tüm madalyaları aldı. Johannes Lochner-Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich-Alexander Schuller ve Adam Ammour-Alexander Schaller, bu dalda madalya kazandı.

Ayrıca erkekler 4'lü bobsled dalında altın madalya elde eden Alman Thorsten Margis, bobsled disiplininde 5 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk sporcu olmayı başardı.

(Sürecek)