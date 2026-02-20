Haberler

Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe, kaptan Milan Skriniar'ın Nottingham Forest ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Skriniar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

  • Fenerbahçe'nin Slovakyalı savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.
  • Milan Skriniar'ın tedavisine başlandı.
  • Milan Skriniar'ın 1 ay forma giyememesi halinde 7 maçı kaçırması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Slovakyalı savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Skriniar'ın 1 ay forma giyememesi halinde kaçırması beklenen maçlar şöyle:

Kasımpaşa (Süper Lig)

Nottingham Forest (Deplasman – UEFA Avrupa Ligi)

Antalyaspor (Deplasman – Süper Lig)

Gaziantep FK (Deplasman – Türkiye Kupası)

Samsunspor (Süper Lig)

Fatih Karagümrük (Deplasman – Süper Lig)

Gaziantep FK (Süper Lig)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

MGk:

İlahi adalet evde bol bol tutar artık

Yorumcu Davut :

sakatlık kötü, sonuçta bu sporcuların sermayesi fizikleri. umarım tez zamanda geri döner. umarım febespor sezon sonu üçünü olur.

Tom Jerry:

Fenerasyonun kesemedigi cezayi ilahi adalet kesmis oldu...

