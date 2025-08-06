Milan, Ardon Jashari'yi Transfer Etti
İtalya'nın Milan takımı, Belçika'nın Club Brugge takımından 23 yaşındaki İsviçreli futbolcu Ardon Jashari'yi 39 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Jashari, 30 Haziran 2030'a kadar Milan ile sözleşme imzaladı.
İtalya ekibi Milan, Belçika'nın Club Brugge takımından İsviçreli futbolcu Ardon Jashari'yi transfer etti.
Milan kulübü, 23 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya basınında, transferin 39 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Kariyerine ülkesinin Luzern takımında başlayan Jashari, geçen sene Club Brugge'e transfer oldu.
Jashari, geçen sezon Club Brugge'de 52 maça çıktı ve 4 gol attı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor