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Milan, 28 yaşındaki Christian Pulisic'in sözleşmesini 2031'e kadar uzattı

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Milan, 28 yaşındaki ABD'li sağ kanat Christian Pulisic'in sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzattığını duyurdu. Temmuz 2023'te takıma katılan Pulisic, çıktığı 141 maçta 44 gol attı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 28 yaşındaki ABD'li sağ kanat oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pulisic'in kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.

ABD'li sağ kanat oyuncusu, Temmuz 2023'te takıma katıldıktan sonra çıktığı 141 maçta 44 gol attı.

Kaynak: AA
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