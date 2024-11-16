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Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı

Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
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YouTuber Jake Paul, 58 yaşındaki efsane boksör Tyson karşısında puanla üstünlük kurdu ve karşılaşmayı kazandı. Mücadelenin ardından Tyson, son maçının olmadığını söyleyerek bir sonraki karşılaşmayı Jack Paul'un ağabeyi Logan Paul ile yapmak istediğini söyledi. Logan'dan ise Tyson'a olay bir yanıt geldi.

Tüm dünya, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçı için ekran başına geçti. Karşılaşma TSİ 08:08'de başladı. Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

LOGAN PAUL: SENİ GEBERTİRİM MIKE

Uzun zaman sonra ringlere geri dönen Mike Tyson, son maçının olmadığını söyleyerek bir sonraki karşılaşmayı Jack Paul'un ağabeyi Logan Paul ile yapmak istediğini söyledi. Rinde Tyson'a yanıt veren Logan Paul "Seni gebertirim Mike." ifadelerini kullandı.

MİKE TYSON KARİYERİNİ 2005 YILINDA TAMAMLADI

Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı. Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu. Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Spor
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