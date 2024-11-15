Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Herkes, eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul arasındaki boks maçını beklerken; maç öncesinde gerilim tırmandı. Yüz yüze gelen ikili arasında sinirler gerildi ve Mike Tyson Paul'u tokatladı.

AYAĞINA BASTIGI İÇİN TOKATLAMIŞ

Büyük ses getiren olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Tyson'ın Paul'a ayağına bastığı için tokat attığı görülüyor.

"ONU ÖLDÜRECEĞİM"

Olay sonrası sahnede mikrofonların başına geçen Jake Paul, "Onu maçta mahvedeceğim. Korkak gibi bana tokat attı. Artık bu iş maçtan çıktı. İşler kişisel bir hal aldı. Onu öldüreceğim." dedi.

2'ŞER DAKİKALIK 8 RAUNT

Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek. Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı. Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.

Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi. Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi. Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.

MAÇ TÜRKİYE SAATİ İLE GECE 04.00'DA

Tyson ile Paul'ün karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, TSİ 04.00'te başlayacak. Mücadele, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak.