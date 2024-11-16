Üye Girişi
Haberler

"Mike Tyson kazanır" iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen boks maçında Mike Tyson, Jake Paul karşısında yenildi. Bahislerde favori gösterilen Jake Paul, maçı üç hakemin ortak kararıyla kazandı. Maç sonucu, "Mike Tyson kazanır" iddiasında bulunan bir kişi, televizyonu kırdı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson (58), ünlü Youtuber Jake Paul (27) ile ringde karşı karşıya geldi. Karşılaşma TSİ 08:08'de başladı.

MAÇ SONU TELEVİZYONU KIRDI

Bahislerde favori gösterilen Jake Paul, maçı üç hakemin ortak kararıyla kazandı. Maç sonucu, "Mike Tyson kazanır" iddiasında bulunan bir kişi, televizyonu kırdı. O anlar kısa sürede viral oldu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda gerçekleşen organizasyonu 80 bin seyirci takip etti. Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti. Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazandı. Paul, maç öncesi bahislerde de favori gösterildi. 58 yaşındaki Tyson, 2005 yılından bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmamıştı. Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul ise bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

 Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

İstismar iddialarının odağındaki baba ilk kez konuştu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEriş Ersoy:

Irıspıçıcı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Özsoy:

58 yaşında ki adam boks yapamaz Ve Mike taysın para kaldırmak için düzenledi bunu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.