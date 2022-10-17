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Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayının ardından kazandığı para ağızları açık bıraktı

Spor Haberleri

Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayının ardından kazandığı para ağızları açık bıraktı

Efsane boksör Mike Tyson, 1997'de Holyfield'a karşı çıktığı rövanş maçında rakibinin kulağını ısırarak koparmıştı. O dönem büyük tartışma yaratan olay için yıllar sonra konuşan Tyson, "Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım. O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım." dedi.

28 Haziran 1997'de rakibi Holyfield'ın kulağını ringde ısırarak koparan Mike Tyson, spor tarihine damga vuran hareketinin sonrasında kazandığı parayı açıkladı.

"O GÜNDEN BERİ SANIRIM 30 MİLYON DOLAR KAZANDIM"

Independent'in haberine göre, "Checc'n In Podcast with Big U" adlı podcast programına katılan Tyson, "Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım. O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım." dedi.

Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayının ardından kazandığı para ağızları açık bıraktı

ISIRILMIŞ KULAK ŞEKLİNDE ÜRÜNLER ÇIKARDI

56 yaşındaki dövüşçü, maçta Holyfield'ın kendisine birkaç kez kafa attığını ve bunun için ceza almadığını belirterek, boksörün kulağını bunun için kopardığını ifade etti. Tyson, bu olaya ithafen martta ısırılmış bir kulak şeklinde yenebilir uyuşturucu ürünler üretip satmasıyla da gündeme gelmişti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mike Tyson Spor Haberler

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