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Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu

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Ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul, Mike Tyson'ı yendiği maçın ardından yeni bir meydan okuma aldı. Sosyal medya fenomeni ISoeSpeed, Jake Paul'a karşı ringe çıkmayı teklif etti. Jake Paul'un menajeri, IShowSpeed'in bu teklifi karşılığında ünlü YouTuber'a toplamda 20 milyon dolarlık bir teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi durumunda iki fenomenin ringe çıkması bekleniyor.

Dünyanın kilitlendiği Mike Tyson- Jake Paul mücadelesi, YouTuber Paul'un galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın yankıları hala sürerken bir başka ünlü YouTuber, Jake Paul'a meydan okudu.

"BU DÜNYADAKİ HER CANAVARI YENEBİLİRİM"

Gerçek adı Darren Watkins olan sosyal medya fenomeni ISoeSpeed, 6 aylık bir antrenmanla Jake Paul'u alt edebileceğini belirtti. iShowSpeed "Altı ay eğitim alırsam, bu dünyadaki her canavarı yenebilirim" ifadelerini kullandı.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli olduJake Paul

TEKLİF 20 MİLYON DOLAR

Jake Pul'un menajeri, IShowSpeed'in Jake Paul ile ringe çıkması karşılığında ünlü YouTuber'a toplamda 20 milyon dolarlık teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi durumunda iki fenomen ringe çıkacak.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli olduIShowSpeed

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Wash:

o numarayı kerizler 1 kere yer. mike tyson istese seni 2 saniyede yerdi. futbolda olduğu gibi boksdada şike var. herşey oyun kumar olmuş.

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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Aylarca Mike Tyson, Jake Paul maçını bekleyip 20 dk lık 2 tarafa milyonlarca dolar kazandıran bir tiyatro izledik bunun da ondan farkı olmaz..

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Haber YorumlarıÜnal Karabas:

speed yi toz eder

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Haber YorumlarıMetin Taşkın:

boks işide hepten siçti

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

mike tyson,reklam ve para için çıktığı ringde bazı şeylerini bıraktı.bu adam boksör falan değil sadece görüntü yapıyor.

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Yedıgımız yemekten ıctıgımız suya baktıgımız haberden gıydıgımız dona kadar hersey sahte artık .Bu zamanda Mıke tyson bıle kukla olduysa vay bızım halımıze

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