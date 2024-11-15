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Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle

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Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Yaşananlar büyük ses getirirken Jake Paul'dan karşılaşmaya saatler kala beklenmedik bir hamle geldi. Paul, Instagram'daki profil fotoğrafına 2022'deki Oscar töreninde sunucu Chris Rock'un oyuncu Will Smith'ten tokat yediği ana ait kareyi koydu.

Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Yaşananlar büyük ses getirirken Jake Paul'dan karşılaşmaya saatler kala beklenmedik bir hamle geldi.

PROFİLİNİ DEĞİŞTİ

Paul, Instagram'daki profil fotoğrafına 2022'deki Oscar töreninde sunucu Chris Rock'un oyuncu Will Smith'ten tokat yediği ana ait kareyi koydu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Mike Tyson, 80 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı maçta Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım Cumartesi saat 04.00'te başlayacak mücadele öncesinde iki boksör tartıya çıktı. Kilo ölçümlerinden sonra Mike Tyson, Jake Paul ile yüzyüze geldiği sırada ayağına bastığı gerekçesiyle Paul'a tokat attı. Tokat sonrası bir anda ortalık karışırken Tyson, ekibinin müdahalesiyle Paul'un yanından uzaklaştırıldı.

Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle

Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıaRMa 1979:

Guzel kurgu tiyatro

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Willie Smith'in sunucuya attığı yumruk daha afilliydi...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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