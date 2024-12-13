Mike Tyson'dan eşine ses getirecek Jake Paul itirafı

Yıllar sonra Jake Paul ile maç yapmak için ringlere dönen 56 yaşındaki efsane Boksör Mike Tyson, maç puanıyla kaybettiğikarşılaşmanın arından eşine çarpıcı bir itirafta bulunduğunu açıkladı.

"NEDEN BUNU YAPTIM?"

Mike Tyson, Fox Sports Radio'ya verdiği röportajda, "Dövüşten sonraki gün uyandım ve karıma 'Neden bunu yaptım?' dedim." ifadelerini kullandı. Tyson, bu itiraftan sonra eşinin kendisine destek verdiğini belirtti.

"DÖVÜŞÜ TEKRAR İZLEMEDİM"

Efsane boksör, maç anında yaşadıklarını da anlattı. Tyson açıklamasında, "Dövüşü tekrar izlemedim. Ne hatırladığımı biliyor musun? İlk raunttan dönüyordum ve Jake bir tür selam veriyordu... Hatırladığım son şey bu" dedi.

KURGU İDDİALARINA YANIT

56 yaşındaki efsane geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da maçın kurgu olduğu ve kendisinin yorgun gözüktüğü iddialarını da reddetmişti. Mike Tyson maçın kurgu olduğu ve karşılaşmaya yorgun çıktığıyla ilgili iddiar için, "Sekiz raunt çabucak bitti. Yorgun değildim. Terlemiyordum. Bunu anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.