Mikautadze'den Galatasaray iddialarına olay yanıt
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gürcü yıldız Georges Mikautadze, iddialara cevap verdi. Lyon'a altı ay önce geldiğini ve ayrılmayacağını belirten Mikautadze, geleceğine ve yaklaşan Montpellier maçına odaklandığını ifade etti. Basında yer alan haberlere aldırmadığını da söyleyen futbolcunun Lyon ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Adı son günlerde Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Gürcü futbolcu Georges Mikautadze, transfer iddialarına son noktayı koydu.
"AYRILMAYACAĞIM"
Yıldız futbolcu, " Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi. Mikautadze, sorular üzerine "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum" yanıtını verdi.
8 GOLE KATKI SAĞLADI
Fransız ekibiyle bu sezon toplamda 21 maçta boy gösteren yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atıp 1 de asiste imza atmayı başardı.