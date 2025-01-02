Mikautadze'den Galatasaray iddialarına olay yanıt

Adı son günlerde Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Gürcü futbolcu Georges Mikautadze, transfer iddialarına son noktayı koydu.

"AYRILMAYACAĞIM"

Yıldız futbolcu, " Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi. Mikautadze, sorular üzerine "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum" yanıtını verdi.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Fransız ekibiyle bu sezon toplamda 21 maçta boy gösteren yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atıp 1 de asiste imza atmayı başardı.