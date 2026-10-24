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Mihalıççık Belediyespor, 9'uncu haftada Güneysuspor'u 34-28 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında Mihalıççık Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'nda konuk ettiği Güneysuspor'u 34-28 mağlup etti. İlk yarıyı 14-13 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda ev sahibinin öne geçmesiyle maçtan 34-28 yenik ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında Mihalıççık Belediyespor, konuk ettiği Güneysuspor'u 34-28 mağlup etti.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 14-13 önde kapattı.

İkinci yarıda öne geçen ev sahibi ekip, rakibini 34-28 mağlup etti.

Kaynak: AA
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