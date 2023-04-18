Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında geri dönüşle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet sevincini sakatlıklar örseledi. Sarı-Lacivertliler'de kaptan Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Altay sezonun geri kalan maçlarında forma giymeyecekken Miha Zajc'in sağlık durumu da merak edildi. Peki, Miha Zajc Başakşehir maçında oynayacak mı? Miha Zajc kaç maç yok, sakatlandı mı?

Bel fıtığı sebebiyle ameliyat olan Altay Bayındır'dan sonra bir kötü haber de Miha Zajc'tan geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc hakkında merak edilenler arasında Miha Zajc Başakşehir maçında oynayacak mı? Miha Zajc kaç maç yok, sakatlandı mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

MİHA ZAJC BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bel fıtığı sebebiyle ameliyat olan Altay Bayındır'dan sonra bir kötü haber de Miha Zajc'tan geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Arda Güler ise bugünkü idmanda yer almadı. Ankaragücü maçında sakatlanan başarılı orta saha Miha Zajc, Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'yi yalnız bırakacak. Çekilecek MR'ın ardından Zajc'taki durum netleşecek.