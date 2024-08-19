Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasından düşünülmeyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'e transfer oldu.

FENERBAHÇE AYRILIĞI AÇIKLADI

Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler Portekizli futbolcunun Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

3 YILLIK İMZA ATTI

RAMS Başakşehir, Crespo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Crespo, yeni kulübünde 13 numaralı formayı giyecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2021 yılında Estoril'den 1.5 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla toplam 80 maçta görev aldı ve 5 gol 7 asist kaydetti.