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Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı

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Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'e transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Crespo, yeni kulübünde 13 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasından düşünülmeyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'e transfer oldu.

FENERBAHÇE AYRILIĞI AÇIKLADI

Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler Portekizli futbolcunun Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı

3 YILLIK İMZA ATTI

RAMS Başakşehir, Crespo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Crespo, yeni kulübünde 13 numaralı formayı giyecek.

Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı

FENERBAHÇE KARİYERİ

2021 yılında Estoril'den 1.5 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla toplam 80 maçta görev aldı ve 5 gol 7 asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Miguel Crespo Başakşehir Fenerbahçe Futbol Spor Süper Lig Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Hakan Günde:

şu anki fenerin mevcut kadrosunun en iyi orta sahası 1.fred 2.ismail. 3.crespo dur yazık ettiler

4
0
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no NAME:

yıne hileli ı zarlar.. bu buyuklerde tutunamayan oyuncuları nıye dıger ekıpler alıyor

1
0
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murtaza candurak:

krunic'e 10 basar

0
0
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