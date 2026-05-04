Haberler

Miguel Cardoso Kayserispor'un tarihine geçti

Miguel Cardoso Kayserispor'un tarihine geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor'un kaptanı Miguel Cardoso, takımın en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu.

Kayserispor'un kaptanı Miguel Cardoso, takımın en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da takım kaptanı Miguel Cardoso, kulüp tarihine adını yazdırdı. Sarı kırmızılı formayla 165 maça çıkan deneyimli oyuncu, Kayserispor tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu unvanının sahibi oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Cardoso'nun sahadaki liderliği, mücadele gücü ve takıma kattığı değer vurgulanarak tecrübeli kaptana teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, "Birlikte nice maçlara" ifadeleriyle başarılı futbolcuya olan güven yinelendi.

Kayserispor'da uzun süredir istikrarlı performansıyla dikkat çeken 32 yaşındaki Cardoso, 5 sezonda 12'si Türkiye Kupası olmak üzere 165 maça çıktı. 27 gol atan Portekizli oyuncu, 29 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Yaşını duyunca hayret edeceksiniz

Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
Taliban yönetimi araçlarda cam filmini yasakladı

Taliban'dan bir yasak daha! Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Bakımsız klimalar ve kurutulan çamaşırlar akciğerde kalıcı hasara yol açabilir

Hemen hemen her evde bulunuyor, kalıcı hasara yol açıyor
Şırnak'ta kartalın domuz avı kamerada

Görüntüler Afrika'dan değil Türkiye'den