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Miguel Cardoso, Antalyaspor Maçında Hat-Trick Yaptı

Miguel Cardoso, Antalyaspor Maçında Hat-Trick Yaptı
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Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, Antalyaspor karşısında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaparak takımının en çok gol atan ismi oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso; Antalyaspor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Miguel Cardoso, bu sezon Kayserispor'un en çok gol atan ismi oldu.

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu, Antalyaspor maçının yıldızı oldu. Müsabakada sarı kırmızılı takımın attığı 3 gole de imza koyan Miguel Cardoso, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde bir çok kez bir maçta 2 gol atmasına rağmen ilk kez 3 gol birden atma başarısı gösterdi. Kayserispor forması ile bu sezon 8 gol kaydeden Cardoso, sezonun tamamlanmasına 3 hafta olmasına rağmen sarı kırmızılı takımın en çok gol atan ismi haline geldi. Cardoso, bu sezon Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

2 yıl daha sarı kırmızılı takım ile sözleşmesi bulunan Portekizli Cardoso'nun Antalyaspor maçı sonrasında taraftara üçlü çektirdiği anlarda da ne denli mutlu olduğu objektiflere yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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