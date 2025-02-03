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Michy Batshuayi Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a Transfer Oldu

Michy Batshuayi Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a Transfer Oldu
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Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin Galatasaray kariyeri, 30 resmi maçta 7 gol ve 2 asistle sonlandı. Sadece 217 gün sonra Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olduğu açıklandı. Galatasaray bu transferden 3 milyon Euro kazandı.

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Galatasaray'da 30 resmi maçta görev aldı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin, Galatasaray macerası kısa sürdü. Sarı-kırmızılılar, Batshuayi'nin, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı. Yaz transfer döneminde 1 Temmuz 2024 tarihinde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, 217 gün sonra takımdan ayrıldı.

Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 30 resmi müsabakada görev alan Belçikalı futbolcu, 7 gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.

Hatayspor maçında son dakikada attı

Michy Batshuayi, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Hatayspor oynadıkları müsabakanın son dakikalarında attığı golle Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazanmasını sağlarken, Bodrum FK mücadelesinde de 1-0'lık galibiyetin golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda yaptıkları maçta ise fileleri 2 kez havalandırdı.

Galatasaray, bu transferden 3 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.

Batshuayi, Türkiye'de Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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