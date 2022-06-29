Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı - Haberler

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Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı

Eski futbolcu Michael Owen'in kızı Gemma, milyonların izlediği Aşk Adası programında cesur kıyafetiyle erkek yarışmacılara kucak dansı yaptı. Kızının o görüntülerini izleyen eski futbolcu ise Twitter hesabından iki eliyle gözleri kapatan bir yüz emojisi paylaşarak tepkisini gösterdi.

ITV2'de yayınlanan flört programı Aşk Adası, gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmaya eski futbolcu Michael Owen'in kızı Gemma damga vurdu.

Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı

Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı

MİCHAEL OWEN'DAN TEPKİ

Siyah tanga elbisesiyle erkek yarışmacıların karşısına çıkan Gemma, müzik eşliğinde dans etti. Erkek yarışmacılara kucak dansı yapan Gemma, yarışmacılardan Luca Bish ile öpüşmeye başladı. Programın son kısmının sosyal medyada gündem olmasından sonra Gemma'nın babası eski futbolcu Michael Owen kendi Twitter hesabından emoji ile tepki gösterdi.

Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Efsane futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma, daha önce de gündemi sarsacak bir harekette bulunmuştu. Aynı yarışmada bulunan erkek arkadaşını başka bir erkekle aldatan Gemma sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Michael Owen Spor Haberler

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