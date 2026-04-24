Michael Eneramo hayatını kaybetti

Eski futbolcu Michael Eneramo'dan acı haber geldi. 2010-2011 sezonunda Sivasspor formasıyla Türkiye kariyerine başlayan ve Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor'da da top koşturmuş olan Eneramo, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti.

Nijeryalı eski futbolcu, söz konusu takımlarda çıktığı toplam 147 müsabakada 45 gole imza atmıştı. - İSTANBUL

