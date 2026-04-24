Haberler

Michael Eneramo hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları da giyen Michael Eneramo, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Eski futbolcu Michael Eneramo'dan acı haber geldi. 2010-2011 sezonunda Sivasspor formasıyla Türkiye kariyerine başlayan ve Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor'da da top koşturmuş olan Eneramo, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti.

Nijeryalı eski futbolcu, söz konusu takımlarda çıktığı toplam 147 müsabakada 45 gole imza atmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

