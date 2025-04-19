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Miami Heat, NBA tarihinde bir ilki başardı

Miami Heat, NBA tarihinde bir ilki başardı
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NBA'de Miami Heat, play-in maçında Atlanta Hawks'ı uzatmalarda yenerek play-off turuna kaldı. Heat böylece, NBA tarihinde sezonu 10. sırada tamamlayıp play-off'lara yükselen ilk takım oldu.

Miami Heat, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçındauzatmalarda Atlanta Hawks'ı 123-114 mağlup ederekplay-off turuna yükseldi.

NBA TARİHİNDE BİR İLK

Miami Heat, böylelikle NBA tarihinde bir ilke imza attı. Heat, NBA tarihinde sezonu 10. sırada tamamlayıp play-offlara yükselen ilk takım oldu. NBA ekibi ayrıca, 2 deplasman galibiyetiyle bu başarıya ulaşan ilk ekip olmayı başardı.

RAKİP DOĞU KONFERANSI'NIN LİDERİ CLEVELAND

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaunt; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Hawks'ta Trae Young'ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu'nun 28 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Miami Heat, play-off turunda Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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