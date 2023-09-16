MHP Milletvekili Baki Ersoy, Gaziantep FK maçının ardından taraftarlarla sevincini paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ; Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği maçın ardından sahaya inerek sevincini Kapalı Kale taraftar grubuyla paylaştı.

Süper Lig'in 5. haftasında Mondihome Kayserispor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kulüp Başkanı Ali Çamlı ile birlikte sahaya inen Ersoy, Teknik Direktör Recep Uçar ve futbolcuları tebrik etti. Daha sonra Kapalı Kale taraftar grubunun bulunduğu tribün önüne giden Milletvekili Ersoy, tribünle birlikte tezahürat yaparak galibiyet sevincini stadyumla birlikte yaşadı. Taraftarlar da Baki Ersoy'a sevgi gösterilerinde bulundu. - KAYSERİ