Üye Girişi
Haberler

MHP Bursa, Bursaspor için forma kampanyası başlattı

MHP Bursa, Bursaspor için forma kampanyası başlattı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Bursa İl Başkanlığı, Bursaspor'a destek olmak amacıyla tüm teşkilatlarıyla birlikte forma satın alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara hediye etti. Başkan Muhammet Tekin, Bursaspor sevgisini evlatlara ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kentlilik bilinciyle şehrine sahip çıkan her Bursalı gibi, MHP Bursa İl Başkanlığı da tüm teşkilatlarıyla Bursaspor'a destek kampanyası başlattı. MHP'liler satın aldıkları formaları Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara hediye ettiler.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin liderliğinde, Bursasporstore'e giden teşkilat üyeleri forma satın aldı.

Alınan formaları Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklara hediye eden Milliyetçi Hareket Partililer gönüllere su serpti. Başkan Muhammet Tekin başlattığı forma kampanyası için şunları söyledi: "Taraftarlarımızın dediği gibi babadan evlada miras bu sevda.. Biz de MHP olarak satın aldığımız formaları evladlarımıza hediye ediyoruz ve diyoruz ki ; Baba evlad elele hep beraber süper lige Buradan tüm Bursalı baştacımız analarımızı babalarımızı Bursa'ya Bursaspor'a destek için evlatlarına forma hediye etmeye davet ediyoruz. Bursa ve Bursaspor kenetlenerek bireyden öte ne kadar büyük bir aile olduğunu tüm ülkeye ispat edecektir"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in de katıldığı çocuklara forma kampanyasında duygusal anlar yaşandı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Bursaspor Politika bursa Spor MHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });