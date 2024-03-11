MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti

Merkez Hakem Kurulu, dün akşam oynanan ve verdiği kararlarla büyük tapki alan Fenerbahçe- Pendikspor maçı hakemi Kadir Sağlam hakkındaki kararını verdi.

SEZON SONUNA KADAR MAÇ VERİLMEYECEK

4-1 biten mücadeledeki yönetimiyle hem Fenerbahçe hem Pendikspor'un yoğun tepkisini çeken FIFA kokartlı Kadir Sağlam için dinlendirme kararı alındı.

GÖZLEMCİ "ÇOK KÖTÜ" RAPORU VERDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe-Pendikspor maçının gözlemcisi Süleyman Abay, hakem Kadir Sağlam'ın performansına "çok kötü" raporu verdi. Elinde yeterli sayıda hakem olmayan ve atamalarda zorlanan MHK, tüm bu zorluklarına karşın Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar görev vermeme kararı aldı.