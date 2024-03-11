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MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti

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Merkez Hakem Kurulu, dün akşam oynanan ve verdiği kararlarla büyük tepki alan Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar maç vermeme kararı aldı.

Merkez Hakem Kurulu, dün akşam oynanan ve verdiği kararlarla büyük tapki alan Fenerbahçe- Pendikspor maçı hakemi Kadir Sağlam hakkındaki kararını verdi.

SEZON SONUNA KADAR MAÇ VERİLMEYECEK

4-1 biten mücadeledeki yönetimiyle hem Fenerbahçe hem Pendikspor'un yoğun tepkisini çeken FIFA kokartlı Kadir Sağlam için dinlendirme kararı alındı.

MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti

GÖZLEMCİ "ÇOK KÖTÜ" RAPORU VERDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe-Pendikspor maçının gözlemcisi Süleyman Abay, hakem Kadir Sağlam'ın performansına "çok kötü" raporu verdi. Elinde yeterli sayıda hakem olmayan ve atamalarda zorlanan MHK, tüm bu zorluklarına karşın Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar görev vermeme kararı aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Kadir Sağlam Pendikspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Eymen Tunç:

torrera yı atamayan gs antalya maçının hakemininde kızağı çekilmesi lazımdı ama tff ödüllendirmiştir kendisini.

64
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nnnnn:

adam görevini yaptı maç versen ne olur vermesen ne olur ki...

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Bayram Aydin:

Kadir Sağlam, bu yılki hizmetini tamamlamış oldu. Tff olarak yıl sonuna kadar ödemesini yapın dinlensin ,Ali Koç finanse eder,sıkıntı etmeyin.

92
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Mehmet Ceylan:

O zaman maç yönetecek hakem kalmaması lazım ama, gs min hakemleri ödüllendirilir. Her hafta ne hatalar ama kızağa çekilmezler, tff + gs yürütüyorlar işlerini güzel güzel be

25
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cenk pamukcu:

Fenerbahçe puan kaybetseydi her hafta maç verirlerdi

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dr_ ilkeremircan:

Anlamıyorum zaten dzekonun ilk yarın sonu pozisyonu %100 penaltı değil miydi? Ona çalmadı ceza çizgisi dışındakine çaldı ne farkeder

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