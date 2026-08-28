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Y. Denizli Basket'ten Yeni Kural Eğitimi

Y. Denizli Basket'ten Yeni Kural Eğitimi
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Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, Y. Denizli Basket teknik heyeti ve oyuncularına yeni sezonda uygulanacak kural değişiklikleri hakkında bilgilendirme yaptı. Karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen toplantıda, değişen kuralların sahadaki uygulamaları detaylıca ele alınırken, olası tereddütlerin önüne geçilmesi hedeflendi. Kulüp yetkilileri, eğitim toplantısı nedeniyle Biricik'e teşekkür etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, Y. Denizli Basket teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya gelerek basketbolda yapılan yeni kural değişiklikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gerçekleştirilen eğitim toplantısında, yeni sezonda uygulanacak kural değişiklikleri ve oyun içerisindeki güncellemeler ele alındı. Biricik, teknik ekip ve oyunculara değişen kuralların sahadaki uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktarırken, merak edilen soruları da yanıtladı.

Y. Denizli Basket staff ve oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kural değişikliklerinin daha doğru anlaşılması ve müsabakalarda yaşanabilecek olası tereddütlerin önüne geçilmesi amaçlandı.

Kulüp yetkilileri, basketbolun güncel kurallarına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Koordinatörü Murat Biricik'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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