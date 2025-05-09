MHK'dan Yeni Düzenleme: Yabancı VAR'lar ile Üst Klasman Hakemleri Trendyol Süper Lig'de Görevlendirilecek

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Trendyol Süper Lig'in 35. haftasından itibaren yabancı VAR'larla birlikte TFF Üst Klasman hakemlerinin de görevlendirilebileceğini açıkladı.

MHK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir" denildi. - İSTANBUL