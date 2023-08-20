MHK'dan hakem ve gözlemciler için dijital atama kararı

Denizli'de gerçekleşen Bölgesel Yaz Semineri toplantısında konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, liglerde hakem ve gözlemcileri dijital atayacaklarını açıkladı.

MHK Bölgesel Yaz Semineri Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Seminere; Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, 4. Bölge sorumlusu Ünsal Çimen, Bölgesel Kurul üyeleri Serkan Gencerler ve Tufan Akçay, il hakem kurulu başkanları, gözlemciler, Denizli Aydın Muğla ve Uşak illerindeki klasman hakemleri katıldı. Sezon öncesi hakemleri bilgilendirmek, değişen kural kaide ve yorumlar hakkında açıklamalarda bulunuldu. Seminere katılan hakemlere ve gözlemcilere seslenen Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, kendilerini her alanda geliştirmelerini tavsiye ederek, "Yaptığımız işlerin temelinde adalet duygusunun olduğunu göreceksiniz. Adil olacağız. Bunları hafta hafta göreceksiniz. Her birinizin değeri bizim için başlangıçta sıfırlandı. Aynı çizgideyiz. Bundan sonraki aşamada daha çok çalışan daha çok kendisini geliştiren kendisini ön planda bulabilir. Maçlarınıza çıkarken çok ciddi şekilde hazırlıklı gelin. Artık atletik testlerde koşamama hastaydım, karnım ağrıdı başım ağrıdı bahanesi yok arkadaşlar" dedi.

"Yukarıyı hedefliyorsan kendini geliştireceksin"

Başkan İbanoğlu, "Bunları geçelim. Antrenman haftada iki gün mü? Yetmediyse üç yap, yetmez dört yap, yetmezse günde çift idman yap. Yukarıyı hedefliyorsan bunu yapacaksın. Söylemeye gerek yok yabancı dil artık çok önemli oldu. A'ya geçme şartlarından bir tanesi yabancı dil. Bu işe emek vereceksen yapman gerekiyor bu zorunlu artık. Ha yapmazsan bizim için sakınca yok alt ligler de de hakemlere ihtiyaç var. Çıkarsınız orada keyfini sürersiniz. Maç yönetme duygusunu yaşarsınız. Kendinizi her yönden geliştirin" ifadelerini kullandı.

"Dijital Atamaya Geçeceğiz"

Fedarasyondan önemli destek aldıklarını belirten İbanoğlu, "Federasyonumuza gittiğimiz her konuda şuana kadar hiç hayır cevabı almadık. Dijital atamayı göreceksiniz. Süper Lig, 1. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de bunu uygulayacağız. Hakemleri de gözlemcileri de dijital atayacağız. Kriterlerimizi koyuyoruz oraya o kriterlere göre atmaları yapacağız. Bu konudaki çalışmalar son safhaya geldi" şeklinde konuştu. - DENİZLİ