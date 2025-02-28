MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, istifa ettiği iddialarını yalanladı
İstifa ettiği ve yerine Serdar Tatlı'nın geleceği iddiası ortaya atılan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, söz konusu iddiaları yalanladı. Gündoğdu, yaptığı açıklamada "Sosyal medyadaki istifa ettiğime yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa ettiği iddiaları gündeme geldi. Gündoğdu, bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.
İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI
HT Spor'da yer alan habere göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gündoğdu, yaptığı açıklamada "Sosyal medyadaki istifa ettiğime yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı. Gündoğdu'nun ayrılığı sonrası ise MHK'nin yeni başkanının Serdar Tatlı olacağı da öne sürülmüştü.
ŞAŞKINLIKLA KARŞILAMIŞ
Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmediği ve hakemlik eğitimiyle ilgili bir toplantıda yer aldığı belirtildi. Ayrıca haberde, MHK Başkanı Gündoğdu'nun hakkında çıkan istifa iddialarını da şaşkınlıkla karşıladığı da ifade edildi.