''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt

Güncelleme:
Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, katıldığı bir programda ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Totti, soruyu soran gazeteciye ''Francesco Totti yazacak. Yoksa insanlar benim mezarımı bulamazlar. Basit mantık. Bu soruyu sormak için çok düşündünüz mü?'' dedi. Totti'nin bu cevabı izleyenleri kahkahalara boğdu.

İtalyan ve Roma futbolunun efsane isimlerinden biri olan 49 yaşındaki eski futbolcu Francesco Totti, ülkesinde bir televizyon programına katıldı. Totti, programda kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla gündem oldu.

''MEZAR TAŞIMDA 'FRANCESCO TOTTI' YAZACAK''

Totti, bir gazetecinin kendisine sorduğu ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Totti, soruyu soran gazeteciye ''Francesco Totti yazacak. Yoksa insanlar benim mezarımı bulamazlar. Basit mantık. Bu soruyu sormak için çok düşündünüz mü?'' dedi. Totti'nin bu cevabı sonrası stüdyoda bulunan izleyiciler kahkahalarına engel olamadı.

''TEKNİK DİREKTÖR OLMAYACAĞIM''

Totti, 10 yıl sonra kendini nerede gördüğü sorusuna da esprili bir yanıt vererek, "Kanepede. %99 ihtimalle kanepeme uzanıp maç izliyor olacağım. Teknik direktör olmayacağım kesin." yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Knn Tprk:

Soru ahmakça daaa. Bunu haber yapmaya ne demeli dilim varmıyor!!!

