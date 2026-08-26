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METRO Holding Kayserispor, Bursaspor Maçına Hazırlanıyor

METRO Holding Kayserispor, Bursaspor Maçına Hazırlanıyor
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1'inci Lig'de oynadığı 3 maçı da kazanan Metro Holding Kayserispor, cumartesi günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde pas ve şut ağırlıklı çalışan sarı-kırmızılılar, maç saatine kadar hazırlıklarını sürdürecek.

METRO Holding Kayserisporlu futbolcular, cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçına hazırlanıyor.

1'inci Lig'de çıktığı 3 maçı da kazanan Metro Holding Kayserispor, cumartesi günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarına pazartesi günü başlayan sarı-kırmızılılar antrenmanlarına akşam saatlerinde yapılan idmanda devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular teknik direktör Atila Gerin idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve şut ağırlıklı çalıştı. Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor arasında cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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