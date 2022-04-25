Metin Öztürk isim vermeden yeni hocayı işaret etti: Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var - Haberler

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Metin Öztürk isim vermeden yeni hocayı işaret etti: Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın başkan adayı Metin Öztürk, Domenec Torrent'in akıbeti ve yeni hoca konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, mevcut hoca Torrent'le sezon sonu masaya oturacaklarını ancak bazı isimlerin üstünde durduklarını ifade etti. Öztürk'ün, "Aklımızda Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış, taraftarı coşturacak bir aday var" açıklaması akıllara Okan Buruk ismini getirdi.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, kulüp televizyonunda projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni hoca ve transferlerle ilgili konuştuğu bölüm ilgi çekti.

Öztürk'ün açıklamalarından satır başları:

"Yeni hoca olursa yerli olur. Torrent'e bir saygısızlık yapmıyoruz. Ortada bir başarısızlık var ve bunun devam etmesine tahammül etmeyiz, tazminata bakmayız. 2-3 adayımız var, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış, taraftarı ayağa kaldıracak bir isim var.

Metin Öztürk isim vermeden yeni hocayı işaret etti: Taraftarı coşturacak bir aday var

Oyuncu konusu bizim konumuz dışında. Şu an takımın başında Domenec Torrent var. Saha sonuçlardan mutlu muyuz, değiliz. O gitsin bu gitsinler kurumsallık olmaz. Kiralıktan dönen oyuncularımız da var.

Bütçe bizim için ikincil konu. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent bizi ikna ederse, elbette yola devam ederiz. Torrent'in bizi ikna etmesi lazım. Tazminat konusunu değerlendireceğiz. Torrent kariyerli bir hoca, tartışmaya gerek yok.

Sayın Domenec Torrent, bir rapor verecek ve hangi oyuncuların satılıp satılmayacağına karar vereceğiz. Değerlendirme yapıp, ihtiyaç olan bölgelere takviye yapacağız. Önümüzdeki sezon kuracağımız takımla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Değerlerimizi satmadan Galatasaray'ın kısa süredeki yükümlülüklerini bitireceğiz."

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Metin Öztürk, Galatasaray, Spor, Haberler

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