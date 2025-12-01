Metin Öztürk derbi sonrası isyan etti: Emniyet derhal o kişiyi bulmalı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1-1 berabere sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. Metin Öztürk, hakem Yasin Kol'a büyük tepki gösterirken, emniyete çağrıda da bulundu.

"BENCE MİLAT OLMALI"

Hakem Yasin Kol'un kollandığını ifade eden Metin Öztürk, "Türk futbolu için bence milat olmalı. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz. Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü bir hakem! FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi! Barış Alper'in ilk yarının sonundaki penaltısına bakmadı bile! İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya net kırmızı, dönüp bakmadı bile!" dedi.

"EMNİYET BULMALI"

Kazımcan Karataş'a atılan yabancı madde ile ilgili emniyete seslenen Öztürk, "Kazımcan'ın gözüne gelen bir çakmak var! Bir santim aşağıya gelse gözünü kaybedecek! Emniyet, derhal o kişiyi bulmalı. Emniyetin, o kişiyi bulup, 6222'den gerekli cezayı vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BUNU UNUTMAYIN, AKLINIZA KAZIYIN!'

Sözlerine devam eden Metin Öztürk, "Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında hakemliği bitirildi! Beşiktaş maçında aynı pozisyonda kesti! Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maçla ödüllendirildi! Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz! Sonuna kadar takipçisiyiz! Bunu unutmayın, aklınıza kazıyın! Galatasaray, her türlü adaletsizliğin karşısında! Kazansak da söyleyecektik bunları!" şeklinde konuştu.