Samsunspor sporcusu okçulukta Türkiye rekoru kırdı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Okçuluk Takımı sporcusu Metin Mert Varol, sıralama atışlarında 300 ve 296 olmak üzere toplam 596 puan, eleme atışlarında ise 150 tam puan atarak hem sıralama hem de eleme atışlarında Türkiye rekoru kırdı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ASES U15 (09–14 Yaş Grubu) Salon Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor Okçuluk Takımı sporcuları önemli dereceler elde etti. Şampiyona kapsamında; Makaralı Yay U15 Erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği, Makaralı Yay U15 Erkek Takım kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü başarıları elde edildi.

Ayrıca Makaralı Yay U15 Erkekler kategorisinde yarışan Metin Mert Varol, şampiyonaya damga vuran bir performans sergiledi. Varol, sıralama atışlarında 300 ve 296 olmak üzere toplam 596 puan, eleme atışlarında ise 150 tam puan atarak hem sıralama hem de eleme atışlarında Türkiye rekoru kırma başarısı gösterdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor Okçuluk Takımı olarak, sporcumuzu ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyoruz." - SAMSUN