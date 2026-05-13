Metin Diyadin: "Ligde kalmamız gerekiyor"

Güncelleme:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının ardından açıklamalarda bulundu. İki Trabzonspor maçı oynayacaklarını belirten Diyadin, sakatlıklar ve takımda yaşanan ayrılıklar nedeniyle zorlu bir süreçte olduklarını vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Özellikle bu hafta 2 tane Trabzonspor maçı oynayacağız ve zorlu bir süreçteyiz. Ligde kalmamız gerekiyor. Bu anlamda da bazı oyuncularımızın, isim saymama gerek yok, sakatlık olsun, başka sebepler olsun, takımdan ayrıldılar. Sezonu kapattılar diyelim. 3-4 tane oyuncumuz da Kasımpaşa maçında oynayan oyuncularımız vardı. Artı hafta sonu oynayacağımız maçtan dolayı çok daraldı kadro. Rotasyonun da rotasyonu gibi oldu ama gerçekten çocuklar çok iyi oynadılar. Çok iyi mücadele ettiler. 3-4 tane genç oyuncumuz var. Yetenekliler. Gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Sevindiğimiz taraf da çocuklar çok iyi oynadı. Süre almayan oyuncular, az alanlar ve onlarla altyapıdan bizim çocuklarımız da gayet iyi oynadı. Ancak odaklanacağımız tek maç var. Hafta sonu Ligde kalma adına Trabzonspor maçı için çok önemli bir maça gideceğiz. İnşallah buraya ligde kalıcı olarak döneriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
