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Diyadin: Hakem maçı 10 dakikada bitirdi

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, müsabakanın hakemi Çağdaş Altay’ın karşılaşmayı 10 dakikada bitirdiğini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, müsabakanın hakemi Çağdaş Altay'ın karşılaşmayı 10 dakikada bitirdiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, hakem yönetimine tepki gösterdi. Diyadin, Trabzonspor'un her zaman sahaya favori olarak çıkabilecek güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Trabzonspor her zaman maçın favorisidir. Kadrosu iyi bir kadro, bizi yenebilir. Trabzonspor'un bizi yenmesiyle ilgili hiçbir sıkıntım yok" dedi.

Karşılaşmanın hakeminin yönetimini eleştiren Diyadin, "Ancak benim itiraz ettiğim nokta, hakem performansıyla oyunun 10-12 dakikada bitirilmesidir. Hakem 10 dakikada oyunu bitirdi. Bugün bize denk geldi" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Altay'ın yönetimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Diyadin, "Çağdaş Altay ismi benim için, 30 sene önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performanslarını hatırlatıyor. Hakemlerin niyetlerinin ne olduğunu hepimiz biliriz. Bir takımın 2-0 öne geçen Trabzonspor'u yenmesi zaten kolay değil. Benim takım olduğum nokta, maçın 10 dakika içerisinde hakem kararlarıyla bitirilmesidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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