Haberler

Metehan Baltacı'dan Bahis Açıklaması: 'Geçmişteki Hatasıma Üzgünüm'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında adının geçmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Yıllar önce bahis oynadığını itiraf eden Baltacı, bu durumun sporcu duruşuna yakışmadığını belirterek, yaşadığı olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında federasyon tarafından açıklanan listede isminin olmasına ilişkin, "Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen isimler arasında yer almasına ilişkin açıklamada bulundu. 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bir disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim. Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır. Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki, bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.